Россия, США и Китай не поддержали проукраинскую резолюцию МАГАТЭ

Особое внимание МАГАТЭ в украинском регионе приковано к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Она располагается в непосредственной близости к местам боевых действий и неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 28 декабря сообщил о достижении локального перемирия между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции.