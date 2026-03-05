Россия, США и Китай не поддержали проукраинскую резолюцию МАГАТЭ

Россия, Соединенные Штаты, Китай и Нигер выступили против резолюции о ядерной безопасности атомных электростанций Украины в рамках совета управляющих Международной организации по ядерной энергетике (МАГАТЭ). Об этом в четверг, 5 марта, сообщает РИА Новости.
— Еще 10 стран воздержались. И 20 государств проголосовали за ее принятие, — уточнили в материале.
Особое внимание МАГАТЭ в украинском регионе приковано к Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Она располагается в непосредственной близости к местам боевых действий и неоднократно подвергалась атакам со стороны Украины. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси 28 декабря сообщил о достижении локального перемирия между Россией и Украиной в районе Запорожской атомной электростанции.
Еще 18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что армия страны смогла полностью обеспечить безопасность ЗАЭС. Он пояснил, что группировка войск «Днепр» оттеснила украинские войска из семи населенных пунктов, вышла к Орехову в Запорожской области и теперь обороняет объект.