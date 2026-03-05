Не только хранительницы очага: Кем служат казачки в зоне СВО

«Женщины-казачки сегодня активно участвуют в СВО, в первую очередь это медики, конечно. Открою секрет, сначала я был не очень рад тому, чтобы женщина находилась на передовой. Но потом прочитал одну книгу, в которой описывали время Великой Отечественной войны. Тогда большое количество наших воинов спасли именно женщины, женские руки. Если медик мужчина, он повязку снимет резко, а женская рука по-другому. Я понял, что женщины всё-таки нужны в медицинских ротах», — сказал он.