Фелинолог Шевченко рассказала, какие цветы не стоит дарить владельцам кошек

При выборе весенних букетов для владельцев кошек следует избегать луковичных растений, так как они представляют опасность для домашних животных. Об этом рассказала президент Международной фелинологической ассоциации Елена Шевченко.
— Любые луковичные цветы представляют серьезную угрозу для питомцев. Нарциссы, гиацинты, тюльпаны, а также лилии и ландыши — чрезвычайно ядовиты. Лучше всего вообще не допускать контакта кошки с такими растениями, — объяснила специалист.
Эксперт добавила, что даже готовые букеты, купленные в салонах, несут скрытую опасность. Список токсичных для кошек цветов довольно обширен. Главная проблема — это химическая обработка.
— Цветы во флористических магазинах, как правило, обрабатывают консервантами, ароматизаторами и другими составами. От этого у букета часто исходит резкий запах, который можете почувствовать даже вы, — предупредила Шевченко.
Фелинолог уточнила, что хотя существует перечень относительно безопасных цветов, самый надежный вариант подарка — это горшечные растения.
— Лучше остановиться на тех растениях, которые можно дарить в горшках: например розы или орхидеи, — передает слова эксперта агентство городских новостей «Москва».
Самыми популярными цветами в России остаются розы. Однако президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова напомнила, что сейчас в магазинах можно найти композиции на любой вкус и цвет: к примеру, гвоздики многие обходят стороной, хотя эти цветы красивы и долговечны.