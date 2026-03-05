Фелинолог Шевченко рассказала, какие цветы не стоит дарить владельцам кошек

Самыми популярными цветами в России остаются розы. Однако президент Ассоциации российских флористов Валентина Сафронова напомнила, что сейчас в магазинах можно найти композиции на любой вкус и цвет: к примеру, гвоздики многие обходят стороной, хотя эти цветы красивы и долговечны.