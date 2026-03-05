«Динамо» разгромило «Спартак» в матче Кубка России

Хозяева открыли счёт уже на 6-й минуте — отличился Муми Нгамалё. Красно-белые отыгрались к перерыву усилиями Манфреда Угальде (30-я минута), но после отдыха динамовцы устроили показательный штурм.
С 67-й по 83-ю минуту фанаты увидели настоящий фейерверк. Сначала Нгамалё оформил дубль, затем Давид Рикардо забил в дебютном матче (бразилец перешёл в команду 21 января), а следом Константин Тюкавин и Максим Осипенко довели счёт до разгромного. Гости смогли ответить лишь голом от Кристофера Мартинса в компенсированное время.
Для испанца Хуана Карлоса Карседо это поражение стало первым у руля «Спартака». Ранее его подопечные обыграли «Сочи» в чемпионате, но в кубковом матче защита дала сбой. Ответная встреча состоится через две недели на домашней арене спартаковцев, где им предстоит отыгрывать три мяча.
