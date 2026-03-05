На ремонт троллейбусной сети в Ростове нужно 5 миллиардов рублей

В декабре власти направили в областной минтранс ходатайство о финансировании. Деньги предлагают взять через облигации займа «ДОМ.РФ». Ставка по ним ниже ключевой ставки Центробанка на три процента. Если проект одобрят, город сможет купить 24 новых троллейбуса, отремонтировать контактную сеть и реконструировать тяговую подстанцию. Точной сметы пока нет, депутаты рекомендовали подготовить ее как можно скорее.