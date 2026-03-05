На ремонт троллейбусной сети в Ростове нужно 5 миллиардов рублей

В Ростове-на-Дону затраты по замене троллейбусной контактной сети оценили в 5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на городскую Думу.
Контактную сеть не ремонтировали около 15 лет. На некоторых участках износ достигает ста процентов. Кроме того, срочный капремонт требуется троллейбусному депо на 20-й линии. На это нужно еще 80 миллионов рублей.
В декабре власти направили в областной минтранс ходатайство о финансировании. Деньги предлагают взять через облигации займа «ДОМ.РФ». Ставка по ним ниже ключевой ставки Центробанка на три процента. Если проект одобрят, город сможет купить 24 новых троллейбуса, отремонтировать контактную сеть и реконструировать тяговую подстанцию. Точной сметы пока нет, депутаты рекомендовали подготовить ее как можно скорее.
Единственный оператор электротранспорта в Ростове — МУП «РТК» — последние годы работает в убыток. Выручка предприятия растет: в 2023 году она составила 423,7 миллиона рублей, в 2024-м — 610,1 миллиона. Но и расходы увеличиваются. Убыток за 2022−2024 годы составил 325,6 млн, 226,7 млн и 371,4 млн рублей соответственно. Основные причины — низкие на взгляд перевозчика тарифы и высокая амортизация техники.
Подпишись на нас в МАХ и Telegram!