Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Туристы призвали всегда быть готовыми к смене планов из-за ситуации на Ближнем Востоке

В любом месте Земли в любой момент времени может случиться все что угодно, отметила одна из туристок из РФ, находящаяся в ОАЭ.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские туристы, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах в период обострения обстановки в регионе, заявили о том, что эта ситуация показала — в современных условиях все путешественники должны проявлять гибкость и быть готовыми к оперативной смене своих планов, а также к корректировке маршрутов. Об этом сообщила ТАСС россиянка, находящаяся в эмирате Шарджа.

«В этой поездке мы особенно остро почувствовали эту особенность времени — необходимость всегда быть гибкими и менять свои планы в одну минуту», — отметила собеседница агентства.

Как рассказала туристка, несмотря на внешние обстоятельства, в Шардже сохраняется спокойная обстановка. «У нас тут все тихо, спокойно», — подчеркнула она, добавив, что не слышит работы систем противовоздушной обороны.

Россиянка, которая вместе с другими туристами ожидает вылета на родину, признается, что ситуация потребовала пересмотра планов. Им пришлось продлевать проживание в отеле, однако это удалось сделать не сразу. По ее словам, основным уроком поездки стала необходимость быть готовым к любым поворотам.

«Такое время. Нужно просто жить. Если все время бояться и сковывать себя рамками “а вдруг”, можно всю жизнь просидеть дома. В любом месте Земли в любой момент времени может случиться все что угодно. Нет никаких гарантий», — добавила она.

Туристка также отметила, что, хотя вынужденное ожидание вносит коррективы, они с попутчиками стараются находить позитив в сложившейся ситуации. «Мы просто гуляем и стараемся находить лучшее в моменте», — резюмировала она.

О ситуации на Ближнем Востоке.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше