Туристы призвали всегда быть готовыми к смене планов из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские туристы, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах в период обострения обстановки в регионе, заявили о том, что эта ситуация показала — в современных условиях все путешественники должны проявлять гибкость и быть готовыми к оперативной смене своих планов, а также к корректировке маршрутов. Об этом сообщила ТАСС россиянка, находящаяся в эмирате Шарджа.