Туристы призвали всегда быть готовыми к смене планов из-за ситуации на Ближнем Востоке

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Российские туристы, оказавшиеся в Объединенных Арабских Эмиратах в период обострения обстановки в регионе, заявили о том, что эта ситуация показала — в современных условиях все путешественники должны проявлять гибкость и быть готовыми к оперативной смене своих планов, а также к корректировке маршрутов. Об этом сообщила ТАСС россиянка, находящаяся в эмирате Шарджа.
«В этой поездке мы особенно остро почувствовали эту особенность времени — необходимость всегда быть гибкими и менять свои планы в одну минуту», — отметила собеседница агентства.
Как рассказала туристка, несмотря на внешние обстоятельства, в Шардже сохраняется спокойная обстановка. «У нас тут все тихо, спокойно», — подчеркнула она, добавив, что не слышит работы систем противовоздушной обороны.
Россиянка, которая вместе с другими туристами ожидает вылета на родину, признается, что ситуация потребовала пересмотра планов. Им пришлось продлевать проживание в отеле, однако это удалось сделать не сразу. По ее словам, основным уроком поездки стала необходимость быть готовым к любым поворотам.
«Такое время. Нужно просто жить. Если все время бояться и сковывать себя рамками “а вдруг”, можно всю жизнь просидеть дома. В любом месте Земли в любой момент времени может случиться все что угодно. Нет никаких гарантий», — добавила она.
Туристка также отметила, что, хотя вынужденное ожидание вносит коррективы, они с попутчиками стараются находить позитив в сложившейся ситуации. «Мы просто гуляем и стараемся находить лучшее в моменте», — резюмировала она.
О ситуации на Ближнем Востоке.
28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Под удары попали крупнейшие иранские города, в том числе Тегеран. В Белом доме обосновали атаку ракетной и ядерной угрозами, якобы исходящими от Тегерана. Корпус стражей исламской революции заявил о масштабной ответной операции, атаковав объекты в Израиле. Ударам также подверглись объекты США в Бахрейне, Иордании, Катаре, Кувейте, ОАЭ и Саудовской Аравии. В результате ударов по Ирану погибли верховный лидер аятолла Али Хаменеи и некоторые другие ключевые фигуры руководства исламской республики.