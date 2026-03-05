Шейнбаум разыграет свой билет на матч открытия ЧМ-2026 среди мексиканок

МЕХИКО, 5 марта. /ТАСС/. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум объявила о начале национального конкурса, победительница которого получит билет главы государства под номером 00001 на матч открытия чемпионата мира 2026 года по футболу.
«Я буду здесь, на [центральной площади Мехико] Сокало, с народом смотреть открытие, в то время как одна из девушек будет представлять меня на церемонии. Представлять нас, меня и народ Мексики на открытии», — заявила Шейнбаум во время ежедневной пресс-конференции.
В конкурсе «Представляй Мексику на открытии чемпионата мира» могут принять участие девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Для этого им необходимо в период с 9 марта по 10 апреля записать видео с демонстрацией футбольных навыков и загрузить его на специальный сайт. Победительницу определит отборочный комитет, в состав которого вошли международный футбольный арбитр Катя Итцель Гарсия, футболистка Чарлин Корраль и спортивная журналистка Габриэла Фернандес де Лара.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В турнире впервые примут участие 48 сборных. Стартовый матч между сборными Мексики и ЮАР планируется провести 11 июня в Мексике. Финальная встреча состоится 19 июля в Ист-Ратерфорде (США, штат Нью-Джерси).