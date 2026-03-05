Шейнбаум разыграет свой билет на матч открытия ЧМ-2026 среди мексиканок

В конкурсе «Представляй Мексику на открытии чемпионата мира» могут принять участие девушки в возрасте от 16 до 25 лет. Для этого им необходимо в период с 9 марта по 10 апреля записать видео с демонстрацией футбольных навыков и загрузить его на специальный сайт. Победительницу определит отборочный комитет, в состав которого вошли международный футбольный арбитр Катя Итцель Гарсия, футболистка Чарлин Корраль и спортивная журналистка Габриэла Фернандес де Лара.