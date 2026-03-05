Число аварий в ДНР снизилось на 18%

Отмечается, что результата удалось достичь за счет комплекса мер по безопасности дорожного движения, реализованных службой, приведения к норме дорожной инфраструктуры в ходе восстановления. В 2024—2025 годах проведена диагностика и паспортизация общей сети дорог, после чего начали полное обновление технических средств организации движения. За два года установили около 30 тыс. дорожных знаков.