Число аварий в ДНР снизилось на 18%

ДОНЕЦК, 5 марта. /ТАСС/. Количество автоаварий в ДНР снизилось в 2025 году за счет приведения в нормативное состояние дорожной инфраструктуры и обновления технических средств организации движения. Об этом сообщили в Службе автомобильных дорог Донбасса.
«Более чем на 18% снизилось общее количество ДТП на дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения по результатам 2025 года, по сравнению с 2024-м», — сказано в сообщении.
Отмечается, что результата удалось достичь за счет комплекса мер по безопасности дорожного движения, реализованных службой, приведения к норме дорожной инфраструктуры в ходе восстановления. В 2024—2025 годах проведена диагностика и паспортизация общей сети дорог, после чего начали полное обновление технических средств организации движения. За два года установили около 30 тыс. дорожных знаков.
В 2025 году особое внимание уделили зонам у школ и пешеходных переходов, установке светофоров и светильников в малых населенных пунктах. За счет комплекса мер число мест концентрации ДТП на региональных и межмуниципальных дорогах снизилось с 5 до 3, потенциально аварийно опасных участков — с 32 до 6.
В феврале министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил ТАСС о намерении достичь в 2026 году синергетического эффекта в транспортном комплексе.