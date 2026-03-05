Ричмонд
В США самолет упал на жилые дома, пострадали три человека

В пригороде Финикса легкомоторный самолет потерпел крушение, три человека пострадали.

Источник: Комсомольская правда

Самолет упал на жилые дома в США, пострадали по меньшей мере три человека. Об этом сообщает телеканал Fox.

Инцидент произошел в пригороде Финикса. Легкомоторный самолет потерпел крушение из-за технических проблем. Воздушное судно задело два жилых дома и упало на заднем дворе.

Два находящихся внутри салона самолета человека и хозяин дома пострадали, они госпитализированы в больницу. При этом один из пилотов рассказал, что уже летал на этом самолете.

Ранее KP.RU писал, что в Нью-Йорке самолет потерпел крушение при аварийной посадке в реку Гудзон. Инцидент произошел к востоку от международного аэропорта имени Стюарта в округе Ориндж. Пилоту и пассажиру удалось самостоятельно выбраться из тонущего самолета и доплыть до берега.

