Аксайская компания за 2,1 млрд рублей обновит водопровод в Чертково

Губернатор Юрий Слюсарь назвал водоснабжение одной из самых острых проблем Чертково. Качественной воды нет в домах, школах, детсадах и больнице. Летом ее катастрофически не хватает, а из кранов течет жидкость с примесями. Проблема касается почти десяти тысяч человек — примерно столько жителей в поселке.