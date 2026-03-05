Ричмонд
Аксайская компания за 2,1 млрд рублей обновит водопровод в Чертково

Из федерального бюджета выделят 853 млн, остальное добавят область и район.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области компания из Аксая освоит 2,1 миллиарда рублей при обновлении водопровода в Чертково. Об этом сообщает «Город N» со ссылкой на пресс-службу губернатора Донского региона.

Почти 853 миллиона рублей поступят из федерального бюджета. Областная казна выделит около 1,2 миллиарда, еще 81,4 миллиона добавит муниципалитет.

К сентябрю 2028 года подрядчик должен построить четыре водозаборные скважины, две насосные станции и два резервуара чистой воды объемом 700 кубометров каждый. Также предстоит проложить водовод и разводящую сеть общей длиной 44,2 километра. Работы уже начались. Строители расчистили трассу водовода и площадку под очистные сооружения, уложили и спаяли 2,5 километра труб.

Губернатор Юрий Слюсарь назвал водоснабжение одной из самых острых проблем Чертково. Качественной воды нет в домах, школах, детсадах и больнице. Летом ее катастрофически не хватает, а из кранов течет жидкость с примесями. Проблема касается почти десяти тысяч человек — примерно столько жителей в поселке.

