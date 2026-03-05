«Это не товар»: Московский зоопарк категорически отказался меняться животными с Японией

Ранее заместитель директора зоопарка Токусимы Нариоми Китамура заявил, что учреждение готово обменять своих капибар на белого медведя или амурского леопарда. По его словам, зоопарк располагает крупнейшей в Японии коллекцией капибар, тогда как с белыми медведями ситуация иная: сейчас там живёт только одна особь — самка. Для размножения ей необходим самец, что и стало причиной предложения об обмене. Директор Барнаульского зоопарка заявил, что белый медведь — это политический символ, поэтому никакого обмена на будет.