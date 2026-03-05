Ричмонд
МО Финляндии предлагает разрешить размещение ядерного оружия в стране

Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой разрешить ввоз и транспортировку ядерных взрывчатых веществ на территории страны.

Источник: Аргументы и факты

Министерство обороны Финляндии выступило с инициативой разрешить ввоз и транспортировку ядерных взрывчатых веществ на территории страны. Об этом сообщает Bloomberg.

Оборонное ведомство Финляндии предлагает внести соответствующие поправки в законодательство. В настоящее время ввоз и транспортировка ЯО в стране находится под запретом.

«Ввоз ядерного оружия в Финляндию или его транспортировка, поставка или хранение в Финляндии в будущем будут возможны, если это связано с военной обороной Финляндии», — заявил министр обороны страны Антти Хяккянен.

Напомним, ранее официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова указала, что страны Запада провоцируют гонку ядерных вооружений.

