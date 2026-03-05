Умер поэт Владимир Каризна, один из авторов Государственного Гимна Беларуси

Умер народный поэт Беларуси Владимир Каризна, один из авторов текста Государственного Гимна страны, сообщает телеграм-канал Союза писателей Беларуси.
«Союз писателей Беларуси скорбит по причине смерти народного поэта Беларуси Владимира Ивановича Каризны и выражает соболезнования его родным и близким», — говорится в сообщении (в переводе с белорусского языка. — Ред.).
Министерство культуры Беларуси, выражая соболезнования в связи со смертью поэта, напоминает, что 87-летний Владимир Каризна был заслуженным деятелем культуры страны и лауреатом Госпремии, а также кавалером ордена Франциска Скорины.
Писал Владимир Каризна (а звание народного поэта ему было присуждено в конце 2024 года) как для взрослых, так и для детей, создал тексты более чем к 200 песням — их исполняли ансамбли «Сябры», «Бяседа» и другие белорусские артисты.
Именно Владимир Каризна в 2002 году переработал с учетом новых реалий текст Государственного Гимна Беларуси, изначально написанный в 1950-х Михасем Климковичем.