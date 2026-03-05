«Она не знала, жив или нет»: Жена вернувшегося из плена бойца РФ от счастья упала в обморок во время его звонка

Как писал сайт KP.RU, 5 марта, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Он был осуществлен по формуле «200 на 200». В Минобороны РФ отметили, что сделано это было в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве. Кроме того, 6 марта планируется обменять еще по 300 военнослужащих с обеих сторон.