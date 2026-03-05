Ричмонд
«Она не знала, жив или нет»: Жена вернувшегося из плена бойца РФ от счастья упала в обморок во время его звонка

Жена возвращенного из плена бойца РФ упала в обморок во время его звонка.

Источник: Комсомольская правда

Жена вернувшегося из украинского плена российского военнослужащего потеряла сознание от радости, когда он ей позвонил. Об этом ТАСС рассказал сам боец по имени Эдуард.

«Перед отлетом брал телефон, разговаривал с женой. Я не мог с ней общаться почти полгода, она не знала, жив я или нет. Она в обморок от этого упала», — поделился военный.

По словам Эдуарда, он до сих пор не до конца верит в то, что вернулся домой. Ему хочется попасть домой и поесть нормальной домашней еды.

Как писал сайт KP.RU, 5 марта, состоялся очередной обмен пленными между Россией и Украиной. Он был осуществлен по формуле «200 на 200». В Минобороны РФ отметили, что сделано это было в рамках договоренностей, достигнутых на переговорах в Женеве. Кроме того, 6 марта планируется обменять еще по 300 военнослужащих с обеих сторон.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что в рамках обмена пленными на родину вернулся российский боец, которого ранее признали погибшим в ходе спецоперации.

