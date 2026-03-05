Врач Кастыро назвал самый безопасный для слуха тип наушников

По словам специалиста, полноразмерные закрытые наушники с хорошей пассивной шумоизоляцией считаются относительно безопасными. Также к этой категории относятся наушники с костной проводимостью, так как звук в них минует наружное и среднее ухо, снижая нагрузку на барабанную перепонку и другие структуры.