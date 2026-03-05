Врач Кастыро назвал самый безопасный для слуха тип наушников

Самыми безопасными для слуха можно назвать большие накладные наушники и модели с костной проводимостью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Игорь Кастыро.
По словам специалиста, полноразмерные закрытые наушники с хорошей пассивной шумоизоляцией считаются относительно безопасными. Также к этой категории относятся наушники с костной проводимостью, так как звук в них минует наружное и среднее ухо, снижая нагрузку на барабанную перепонку и другие структуры.
Внутриканальные наушники, напротив, могут вредить слуху. Они вставляются прямо в слуховой проход, и звук попадает непосредственно на барабанную перепонку, что усиливает нагрузку, особенно на высокой громкости. Кроме того, их постоянное ношение способно провоцировать инфекции и образование серных пробок.
Кастыро предупредил, что регулярное прослушивание музыки громче 85 децибел приводит к гибели волосковых клеток во внутреннем ухе, что практически необратимо. При появлении шума в ушах он посоветовал срочно обратиться к сурдологу, чтобы на ранней стадии остановить или замедлить патологический процесс.
Ранее врач Юлия Левина заявила об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках.