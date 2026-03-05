Ричмонд
+26°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Врач Кастыро назвал самый безопасный для слуха тип наушников

Врач Игорь Кастыро заявил, что накладные или костные наушники меньше всего вредят слуху.

Источник: Аргументы и факты

Самыми безопасными для слуха можно назвать большие накладные наушники и модели с костной проводимостью. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-оториноларинголог, доктор медицинских наук Игорь Кастыро.

По словам специалиста, полноразмерные закрытые наушники с хорошей пассивной шумоизоляцией считаются относительно безопасными. Также к этой категории относятся наушники с костной проводимостью, так как звук в них минует наружное и среднее ухо, снижая нагрузку на барабанную перепонку и другие структуры.

Внутриканальные наушники, напротив, могут вредить слуху. Они вставляются прямо в слуховой проход, и звук попадает непосредственно на барабанную перепонку, что усиливает нагрузку, особенно на высокой громкости. Кроме того, их постоянное ношение способно провоцировать инфекции и образование серных пробок.

Кастыро предупредил, что регулярное прослушивание музыки громче 85 децибел приводит к гибели волосковых клеток во внутреннем ухе, что практически необратимо. При появлении шума в ушах он посоветовал срочно обратиться к сурдологу, чтобы на ранней стадии остановить или замедлить патологический процесс.

Ранее врач Юлия Левина заявила об опасности прослушивания громкой музыки в наушниках.