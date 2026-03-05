Карседо назвал второй гол ключевым моментом поражения от «Динамо»

В четверг «Спартак» в гостях уступил «Динамо» со счетом 2:5 в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России.
«Это не тот результат, который мы хотели. Мы плохо начали, плохо вошли в матч, но спустя 10 минут удалось выровнять игру. Но ключевым стал второй гол. На стандартах мы тоже не были достаточно хороши», — сказал Карседо.
«Мы понимали, какой соперник, с кем будем играть. Очень хорошая команда, при своих болельщиках, на своем стадионе, это мобильная команда с хорошим качеством. Нужно будет анализировать игру, чтобы ее улучшить», — добавил Карседо.
Ответный матч пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».