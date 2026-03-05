Карьера вместо детей: демограф объяснила, почему в Волгограде пустеют ЗАГСы

Ученые предупреждают: одиночество — одна из главных угроз долголетию. В Японии, где люди живут до 85 лет, стариков призывают заводить хотя бы нерегулярные «живые» контакты, чтобы мозг и психика не угасали. В России же ситуацию нужно исправлять через смену сознания и возвращение ценности большой семьи.