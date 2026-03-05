Карьера вместо детей: демограф объяснила, почему в Волгограде пустеют ЗАГСы

Современный Волгоград, как и вся страна, столкнулся с тихой эпидемией — добровольным одиночеством. Пока ученые стран мира ищут способы спасти стариков от социальной изоляции, российские демографы бьют тревогу: в «затворники» все чаще уходит молодежь.
Согласно данным последней переписи населения, почти 40% домохозяйств в стране состоят из одного-единственного человека. И речь не только о вдовах или одиноких пенсионерах — треть этого списка составляют молодые люди, которые сознательно не спешат под венец. Главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН Ольга Воробьева отмечает, что в обществе произошел тектонический сдвиг.
На смену традиционной большой семье, где под одной крышей жили деды, дети и внуки, пришла модель «индивидуалистов». Молодые люди честно признаются: их цели — это качественное образование, карьерная лестница и путешествия. Семья в эту схему вписывается плохо, воспринимаясь скорее как обуза, которая отнимает драгоценные ресурсы и мешает самовыражению.
Проблема усугубляется «цифровым затворничеством». Виртуальное общение в сети заменяет живые знакомства, создавая иллюзию востребованности. Однако на деле это ведет к тому, что поколение 20−30-летних оказывается в ловушке одиночества гораздо раньше, чем их предки.
Демографы подчеркивают: когда в семье растут один-два ребенка, на которых направлены все силы родителей, у детей часто формируется мышление, исключающее «общинность». В итоге, вырастая, они выбирают жизнь соло.
Ученые предупреждают: одиночество — одна из главных угроз долголетию. В Японии, где люди живут до 85 лет, стариков призывают заводить хотя бы нерегулярные «живые» контакты, чтобы мозг и психика не угасали. В России же ситуацию нужно исправлять через смену сознания и возвращение ценности большой семьи.
В противном случае через пару десятилетий город рискует превратиться в скопление одиночных квартир, обитатели которых встречаются только в комментариях под постами в интернете.
