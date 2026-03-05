Ричмонд
Карседо не считает перенос матча в РПЛ оправданием поражения от «Динамо»

Матч между «Спартаком» и «Сочи» в РПЛ был перенесен с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Перенос матча 19-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» не является оправданием поражения московского «Спартака» от столичного «Динамо» в Фонбет — Кубке России. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.

В четверг «Спартак» в гостях уступил «Динамо» в первом матче полуфинала «пути РПЛ» Фонбет — Кубка России со счетом 2:5.

«Да, в связи с ситуацией у нас был на один день меньше времени на подготовку. Но мы не будем искать в этом оправдание. У нас будет время, чтобы хорошо проанализировать игру», — сказал Карседо.

Ранее ТАСС сообщал, что матч между «Спартаком» и «Сочи» в РПЛ был перенесен с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.