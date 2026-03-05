Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

TikTok заблокировал Павла Дурова

Аккаунт Павла Дурова в TikTok заблокировали.

Источник: Комсомольская правда

Российский бизнесмен, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишился доступа к аккаунту на платформе TikTok. Его заблокировали. Возможные причины такого шага пока остаются неизвестными.

Стоит напомнить, что Павел Дуров активно боролся с попытками блокировки TikTok в США. Предприниматель считает, что эти меры угрожают свободе в Интернете.

Павел Дуров отмечал, что люди желают самовыражаться и высказываться на онлайн-платформе. Теперь ресурс забанил предпринимателя. Комментариев от платформы не поступало.

Нужно отметить, что бизнесмен создал аккаунт в январе. За это время на него подписались 156 тысяч пользователей.

Павел Дуров ранее сказал, что Telegram может прекратить работу, но никогда не станет передавать информацию о приватных переписках. Он напомнил, что его позиция по конфиденциальности остается неизменной.

Узнать больше по теме
Павел Дуров: биография, личная жизнь и задержание во Франции основателя Telegram
Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
Читать дальше