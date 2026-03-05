TikTok заблокировал Павла Дурова

Российский бизнесмен, основатель мессенджера Telegram Павел Дуров лишился доступа к аккаунту на платформе TikTok. Его заблокировали. Возможные причины такого шага пока остаются неизвестными.
Стоит напомнить, что Павел Дуров активно боролся с попытками блокировки TikTok в США. Предприниматель считает, что эти меры угрожают свободе в Интернете.
Павел Дуров отмечал, что люди желают самовыражаться и высказываться на онлайн-платформе. Теперь ресурс забанил предпринимателя. Комментариев от платформы не поступало.
Нужно отметить, что бизнесмен создал аккаунт в январе. За это время на него подписались 156 тысяч пользователей.
Павел Дуров ранее сказал, что Telegram может прекратить работу, но никогда не станет передавать информацию о приватных переписках. Он напомнил, что его позиция по конфиденциальности остается неизменной.