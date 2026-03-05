Ричмонд
«Динамо» разгромило «Спартак» со счетом 5:2 в первом полуфинале Кубка России

Московское «Динамо» на своем поле в четверг, 5 марта, одержало крупную победу над столичным «Спартаком» в первом матче полуфинала пути РПЛ Кубка России. Встреча завершилась со счетом 5:2.

В составе победителей дубль оформил Муми Нгамале (5-я и 67-я минуты), также забили Дэвид Рикардо (70), Константин Тюкавин (73) и Максим Осипенко (83). У «красно-белых» отличились Манфред Угальде (30) и Кристофер Мартинс (90+2). VAR дважды отменял голы «Динамо» из-за офсайдов — на 9-й и 79-й минутах.

«Спартак» пропустил пять мячей от «Динамо» впервые с ноября 2012 года. Тогда матч завершился со счетом 5:1, а после игры был уволен главный тренер Унаи Эмери, в штаб которого входил нынешний наставник «Спартака» Хуан Карлос Карседо.

Ответная встреча пройдет в Москве на стадионе «Спартака» 18 марта.

Московский ЦСКА во вторник, 10 февраля, стал обладателем Зимнего кубка Российской премьер-лиги (РПЛ). Титул был определен после того, как в заключительном матче турнира в Абу-Даби московское «Динамо» со счетом 1:0 победило «Краснодар».

