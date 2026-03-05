В ФРГ задумались о переговорах с Россией: Берлину стало не хватать газа и нефти

В Германии на фоне кризиса на Ближнем Востоке задумались о российском газе. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, немецкие власти должны начать переговоры с Москвой о поставках энергоресурсов. Так политик заявила во время предвыборного мероприятия в Ротвайле.