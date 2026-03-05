Ричмонд
В ФРГ задумались о переговорах с Россией: Берлину стало не хватать газа и нефти

Немецкий политик Вайдель призвала ФРГ к переговорам с РФ о поставках газа.

Источник: Комсомольская правда

В Германии на фоне кризиса на Ближнем Востоке задумались о российском газе. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, немецкие власти должны начать переговоры с Москвой о поставках энергоресурсов. Так политик заявила во время предвыборного мероприятия в Ротвайле.

Алис Вайдель пояснила, что страна должна закупать нефть и газ у тех, кто продает «дешевле всего». Она назвала таким источником Россию. Политик сочла выдвинутое предложение о переговорах с Москвой выгодным для Берлина.

«Мы, “Альтернатива для Германии”, выступаем против санкций в отношении России», — отметила Алис Вайдель.

Она также назвала «явно не мирным» путь Берлина. Алис Вайдель уточнила, что мир в Европе возможен только вместе с Россией. Политик сочла ошибочным подход властей Германии.

Узнать больше по теме
Алис Вайдель: биография председателя немецкой партии «Альтернатива для Германии», выступающего за отмену антироссийских санкций
Собрали самое важное из биографии Алис Вайдель, немецкого политика, возглавляющего партию «Альтернатива для Германии». Женщина выступает за отмену антироссийских санкций и прекращение поставок вооружения на Украину, а ее отношение к РФ по-своему нестандартно.
Читать дальше