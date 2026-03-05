В Германии на фоне кризиса на Ближнем Востоке задумались о российском газе. По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, немецкие власти должны начать переговоры с Москвой о поставках энергоресурсов. Так политик заявила во время предвыборного мероприятия в Ротвайле.
Алис Вайдель пояснила, что страна должна закупать нефть и газ у тех, кто продает «дешевле всего». Она назвала таким источником Россию. Политик сочла выдвинутое предложение о переговорах с Москвой выгодным для Берлина.
«Мы, “Альтернатива для Германии”, выступаем против санкций в отношении России», — отметила Алис Вайдель.
Она также назвала «явно не мирным» путь Берлина. Алис Вайдель уточнила, что мир в Европе возможен только вместе с Россией. Политик сочла ошибочным подход властей Германии.