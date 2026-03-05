«В течение трех дней»: Венгрия поставила Украине условие по «Дружбе»

Правительство Венгрии потребовало от Украины в течение трех дней либо возобновить транзит российской нефти, либо разрешить венгерским специалистам осмотреть нефтепровод «Дружба». Об этом сообщил госсекретарь венгерского Министерства энергетики Габор Цепек.
Цепек уточнил, что была создана группа экспертов для выяснения обстоятельств, связанных с работой «Дружбы». Он добавил, что этот трубопровод является ключевым маршрутом энергоснабжения Венгрии.
«Я направил письмо заместителю премьер-министра Украины с просьбой в течение трех рабочих дней либо восстановить нефтепровод, либо обеспечить нам возможность осмотреть место происшествия и провести экспертизу на подстанции в Бродах», — отметил госсекретарь.
Цепек подчеркнул, что Киев должен согласиться на это в рамках своих обязательств перед Европейским союзом.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не намерен идти на компромиссы с Киевом из-за ситуации вокруг нефтепровода «Дружба». По его словам, венгерское правительство продолжит требовать от Владимира Зеленского прекращения нефтяной блокады, которую ввели по политическим причинам.