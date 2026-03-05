Bloomberg: Трамп отстранил министра внутренней безопасности США Кристи Ноэм

Президент Соединённых Штатов Дональд Трамп отстранил Кристи Ноэм от должности министра внутренней безопасности США, сообщает Bloomberg.
По данным издания, Трамп намерен «заменить» Ноэм сенатором от штата Оклахома Марквейном Маллином.
«Ноэм подверглась критике обеих партий за рекламную кампанию на 200 миллионов долларов с призывом к мигрантам к самодепортации, о которой она заявила законодателям, будто Трамп её одобрил. Президент был недоволен и рассматривал её увольнение, заявляя в частном порядке, что не одобрял рекламу», — говорится в публикации.
Напомним, администрация Трампа провела проверку исполнения обязанностей Ноэм на фоне роста напряжённости в штате Миннесота, где в январе сотрудник иммиграционной службы выстрелил в мужчину во время протестов.
Республиканка Кристи Ноэм возглавлила министерство с января 2025 года. До этого она была членом Палаты представителей Конгресса Соединённых Штатов от штата Южная Дакота, а также являлась губернатором данного штата.
В декабре стало известно, что Трамп может уволить Ноэм из-за тайной любовной связи с женатым Кори Левандовски, который исполнял обязанности фактического руководителя аппарата Ноэм на неоплачиваемой должности специального госслужащего.