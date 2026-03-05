Гусев заявил, что думает о «Динамо» и футболистах, а не о контракте

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Главный тренер московского «Динамо» Ролан Гусев думает о команде и футболистах, а не о продлении соглашения. Об этом он рассказал журналистам.
«Я вообще не думаю о контрактах. В первую очередь думаю о футболистах и команде. Не до контрактов, — сказал Гусев. — Мы атакующая команда, но делаем шаг в плане обороны. Очень много у нас командных взаимодействий, индивидуальная работа над обороной все время идет. Что каждую игру будем по столько забивать, было бы хорошо, но игра на игру не приходится. Сегодня получилось так», — сказал Гусев.
«Перед матчем говорил, что когда такое дерби историческое против “Спартака”, тяжело написать сценарий. Игры выходят за рамки тактики, эмоции зашкаливают, поэтому всегда матчи получаются волнообразные, команды перехватывают инициативу, хотят забить», — добавил главный тренер «Динамо».
Также Гусев выделил лучший и негативный моменты в игре «Динамо» со «Спартаком». «Чуть неправильно стали действовать после пропущенного мяча. Мы разбирали “Спартак”, они начали использовать крайних защитников на полуфлангах, создавать моменты. Подкорректировали эти моменты в перерыве. Чуть перестали дорабатывать, плюс тактические моменты. Зря поменялись флангами, Муми Нгамалё больше дорабатывает, в перерыве тоже сказал, что не нужно туда, там Маркиньос и Роман Зобнин больше вскрывали фланг, а на другом — Владислав Саусь и Даниил Денисов, более оборонительные игроки».
«Не порадовал в концовке пропущенный мяч. Чуть с концентрацией не хватило, нужно было доработать эпизоды. Порадовало, что смогли переломить, замены тоже были удачными», — заключил Гусев.