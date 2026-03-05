Гусев заявил, что думает о «Динамо» и футболистах, а не о контракте

«Я вообще не думаю о контрактах. В первую очередь думаю о футболистах и команде. Не до контрактов, — сказал Гусев. — Мы атакующая команда, но делаем шаг в плане обороны. Очень много у нас командных взаимодействий, индивидуальная работа над обороной все время идет. Что каждую игру будем по столько забивать, было бы хорошо, но игра на игру не приходится. Сегодня получилось так», — сказал Гусев.