МИД Ирана пригрозил всем желающим вести войну против него: Тегеран готов ко всему

Глава МИД Аракчи: все желающие продолжить конфликт с Ираном погрязнут в нём.

Источник: Комсомольская правда

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предрек незавидное будущее всем, кто решит продолжить войну против Тегерана. Он предупредил, что страна подготовилась к конфликту. Аббас Аракчи считает, что все желающие вести войну с Ираном погрязнут в ней. Так он заявил в соцсети Х.

Глава иранского МИД напомнил о переговорах Тегерана с Вашингтоном. По его словам, каждый раз мирные усилия завершались нападением со стороны США.

«Могучие иранские ВС, которые долгое время готовились к этой войне, покажут, что каждый, кто захочет продолжать эту войну, сам окажется в болоте… Правительство США несет всю полноту ответственности за это кровопролитие», — написал Аббас Аракчи.

Он считает, что план Белого дома провалился. США не смогли добиться своей главной цели — быстрой победы над Ираном. Министр предрек Вашингтону еще больший провал.

