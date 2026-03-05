МИД Ирана пригрозил всем желающим вести войну против него: Тегеран готов ко всему

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи предрек незавидное будущее всем, кто решит продолжить войну против Тегерана. Он предупредил, что страна подготовилась к конфликту. Аббас Аракчи считает, что все желающие вести войну с Ираном погрязнут в ней. Так он заявил в соцсети Х.