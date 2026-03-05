Тренер «Динамо» Гусев рассказал, кто формирует его образ одежды на матчах

«У меня нет дизайнера, это старается супруга, вместе с Bosco и Михаилом Куснировичем (председателем координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi — прим. ТАСС). Чтобы я соответствовал московскому “Динамо”. Но это все такие околофутбольные предрассудки, я так не акцентирую на этом внимание», — сказал Гусев.