Колби: США хотят лишить Иран возможности восстановить военный потенциал

США намерены не допустить восстановления военного потенциала Ирана после завершения текущей операции. Об этом заявил заместитель главы Пентагона Элбридж Колби, выступая в Палате представителей Конгресса США.
«Это то, что мы хотим гарантировать», — сказал он, отвечая на вопрос конгрессменов о возможности восстановления военных возможностей Ирана после окончания операции.
Колби добавил, что для достижения этой цели США рассматривают в качестве целей объекты промышленного комплекса исламской республики.
Ранее глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран не собирается атаковать территорию США. Он отметил, что вокруг республики расположено достаточно американских военных баз. Иран не видит необходимости выходить за пределы региона.
Аракчи также подчеркнул, что США не смогли достичь своей главной цели — быстрой победы над Ираном. Министр считает, что последующие планы Вашингтона также обречены на провал.