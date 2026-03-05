Капитан «Спартака» Зобнин извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 5:2. Ранее ТАСС сообщал, что матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в РПЛ был перенесен с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.
«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так».
Капитан «Спартака» считает, что команде по силам отыграть разницу в три мяча в ответном матче. «Это надо сделать», — отметил он.
Ответная встреча полуфинала «пути РПЛ» Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».