Капитан «Спартака» Зобнин извинился перед болельщиками за поражение от «Динамо»

Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 5:2.

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Капитан московского «Спартака» Роман Зобнин извинился перед болельщиками команды за поражение в первом матче полуфинала «пути Российской премьер-лиги (РПЛ)» Фонбет — Кубка России по футболу от столичного «Динамо». Комментарий Зобнина приводит пресс-служба «Спартака».

Встреча завершилась победой «Динамо» со счетом 5:2. Ранее ТАСС сообщал, что матч Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Спартаком» и «Сочи» в РПЛ был перенесен с 1 на 2 марта в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности. Игра завершилась победой красно-белых со счетом 3:2.

«Лишний день в Сочи — это не оправдание. Сегодня мы сыграли плохо и проиграли, хочу извиниться перед болельщиками. В дерби недопустимо играть так».

Капитан «Спартака» считает, что команде по силам отыграть разницу в три мяча в ответном матче. «Это надо сделать», — отметил он.

Ответная встреча полуфинала «пути РПЛ» Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдет 18 марта на «Лукойл-Арене».