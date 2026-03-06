Ричмонд
Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

Собрали приметы и запреты на 6 марта, когда празднуют Тимофеев день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 6 марта вспоминает святого Тимофея. В народе празднуют Тимофеев день. Есть еще одно название — Тимофей-Весновей. В указанный день узнавали, какой окажется весна.

Что нельзя делать 6 марта.

Не следует ссорить и провоцировать конфликты. Подобным образом, как считалось, можно привлечь внимание темных сил. Запрещено бросать начатые дела. А еще 6 марта не подходит для ухода за растениями. Согласно приметам, они могут перестать расти.

Что можно делать 6 марта.

По традиции, день было принято проводить в кругу близких и родных людей. Кроме того, следует запомнить сон с 5 на 6 марта. Если приснилось что-то романтическое, то можно встретить свою любовь. В том случае, если приснились деньги, то стоит ожидать больших денежных средств.

Согласно приметам, теплая и солнечная погода указывает на то, что вся весна будет такой. В том случае, если ветер и гроза, то весна окажется поздней.

