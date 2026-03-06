Что можно и нельзя делать в Тимофеев день 6 марта, который называют Весновей

Православная церковь 6 марта вспоминает святого Тимофея. В народе празднуют Тимофеев день. Есть еще одно название — Тимофей-Весновей. В указанный день узнавали, какой окажется весна.
Что нельзя делать 6 марта.
Не следует ссорить и провоцировать конфликты. Подобным образом, как считалось, можно привлечь внимание темных сил. Запрещено бросать начатые дела. А еще 6 марта не подходит для ухода за растениями. Согласно приметам, они могут перестать расти.
Что можно делать 6 марта.
По традиции, день было принято проводить в кругу близких и родных людей. Кроме того, следует запомнить сон с 5 на 6 марта. Если приснилось что-то романтическое, то можно встретить свою любовь. В том случае, если приснились деньги, то стоит ожидать больших денежных средств.
Согласно приметам, теплая и солнечная погода указывает на то, что вся весна будет такой. В том случае, если ветер и гроза, то весна окажется поздней.
Кстати, Минтруда сказало, будет ли сокращенный рабочий день 6 марта перед Днем женщин.
Ранее мы узнали, куда сходить и как отметить 8 Марта в Минске: концерты, выставки, спектакли, полная афиша, расписание мероприятий.
Тем временем мы собрали скидки в универмагах Минска в марте 2026: ГУМ, ЦУМ, торговый дом «На Немиге», «Беларусь», «Кiрмаш».