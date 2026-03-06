Nationalnews: В Иране казнили генерала КСИР за шпионаж в пользу «Моссада»

Бывший командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани мог быть казнен по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом в среду, 4 марта, сообщила газета Nationalnews со ссылкой на неподтвержденные данные из нескольких источников.