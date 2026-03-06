Ричмонд
Nationalnews: В Иране казнили генерала КСИР за шпионаж в пользу «Моссада»

Бывший командующий элитным подразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Исмаил Каани мог быть казнен по подозрению в сотрудничестве с израильской разведкой «Моссад». Об этом в среду, 4 марта, сообщила газета Nationalnews со ссылкой на неподтвержденные данные из нескольких источников.

По информации издания, после гибели верховного лидера аятоллы Али Хаменеи и ряда высокопоставленных иранских силовиков в результате американо-израильских ударов Каани, оставшийся в живых, попал под подозрение. В сети появились утверждения, что КСИР задержал и казнил генерала.

Каани возглавил «Аль-Кудс» в 2020 году после ликвидации предыдущего командующего Касема Сулеймани американскими войсками в Багдаде. Официального подтверждения информации о его казни нет.

1 марта стало известно, что четыре члена семьи верховного лидера Ирана Али Хаменеи погибли в результате ударов Израиля и Соединенных Штатов по территории исламской республики. Среди погибших — дочь, зять, внук Хаменеи и одна из его невесток.

