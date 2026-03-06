Народный календарь. Как защитить дом от нечисти в Иванов день, 9 марта

В народе говорили, что если в эту дату встретить первого аиста, то весь год останешься в достатке и с хорошим настроением. Между тем в этот день нельзя рано ложиться спать. Связано это со старинным поверьем: ночью в жилище может пробраться нечисть. Если лечь спать рано, то нечистая сила может натворить дел: побить посуду, портить еду, ломать мебель и пугать домочадцев, особенно детей.