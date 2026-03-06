Народный календарь. Как защитить дом от нечисти в Иванов день, 9 марта

9 марта православные отмечают праздник первого и второго чудесных обретений главы Иоанна Предтечи. Иоанн, известный как Креститель, считается ближайшим предшественником Иисуса Христа, предсказавшим появление Спасителя. Святой был обезглавлен из-за козней иудейской царицы Иродиады и ее дочери Саломеи.
На Руси эту дату называли Обретением, или Ивановым днем. По народному календарю этот праздник наступает через три недели и один день после Громницы (Сретенья). Этот день символизирует поворот погоды на весну. В народе по этому поводу говорили: «Ивановой головы боится зима».
В старину верили, что именно на Обретение зимующие птицы начинали готовить гнезда. Крестьяне им в этом помогали: поправляли старые скворечники в садах или делали новые. Считалось, что перелетные птицы 9 марта готовятся к возвращению из Ирия — легендарной страны за теплым морем, где зимовали птицы и змеи. Также Ирий отождествляли с потусторонним миром или раем.
В народе говорили, что если в эту дату встретить первого аиста, то весь год останешься в достатке и с хорошим настроением. Между тем в этот день нельзя рано ложиться спать. Связано это со старинным поверьем: ночью в жилище может пробраться нечисть. Если лечь спать рано, то нечистая сила может натворить дел: побить посуду, портить еду, ломать мебель и пугать домочадцев, особенно детей.
Приметы погоды.
Птицы вьют гнезда на солнечной стороне — лето будет холодным.
Синица запела — тепло ворожит.
Кукушка вечером кукует — мороз придет.
Глухари в ненастное утро прилетели токовать, значит, будет потепление.
Именины отмечают: Иван, Илларион.