В ГД предлагают увеличить до 10 тыс. рублей лимит на подарки учителям

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Группа депутатов внесет законопроект об увеличении лимита на стоимость подарков для учителей, врачей и соцработников с 3 тыс. до 10 тыс. рублей. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.
Среди авторов законопроекта председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев. Изменения предлагается внести в Гражданский кодекс РФ.
В настоящее время не допускается дарение подарков учителям, врачам и соцработникам стоимостью свыше 3 тыс. рублей. При этом, отмечается в пояснительной записке, этот порог был установлен еще в 2008 году и с тех пор не менялся. Законопроектом предлагается увеличить его до 10 тыс. рублей.
«Мы говорим о простых знаках благодарности — цветах, небольших сувенирах, подарках к праздникам. Лимит в 3 тыс. рублей был установлен почти 20 лет назад и сегодня просто не отражает реальную стоимость таких вещей», — пояснил ТАСС Гусев. По его словам, из-за устаревшего ограничения возникают абсурдные ситуации, когда обсуждается необходимость прикладывать чеки к подаркам или доказывать их стоимость. «Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — подчеркнул депутат.
Как отметил в свою очередь Нилов, социальные пособия и штрафы индексируются постоянно, поэтому также необходимо увеличить и ценовой лимит подарков для работников бюджетной сферы. «Наши бюджетники заслужили смягчение действующих в отношении них норм, связанных с получением подарков, которые могут интерпретироваться законом как взятка», — сказал он ТАСС.