В ГД предлагают увеличить до 10 тыс. рублей лимит на подарки учителям

«Мы говорим о простых знаках благодарности — цветах, небольших сувенирах, подарках к праздникам. Лимит в 3 тыс. рублей был установлен почти 20 лет назад и сегодня просто не отражает реальную стоимость таких вещей», — пояснил ТАСС Гусев. По его словам, из-за устаревшего ограничения возникают абсурдные ситуации, когда обсуждается необходимость прикладывать чеки к подаркам или доказывать их стоимость. «Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — подчеркнул депутат.