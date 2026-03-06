Минобороны запустило мультимедийный проект «Союз сердец в служении Отечеству»

«Великая Отечественная война затронула судьбы миллионов советских граждан, став суровым испытанием для всего народа. В этих экстремальных условиях, несмотря на постоянную опасность, лишения и утраты, люди продолжали стремиться к личному счастью, заключали браки и создавали семьи. Фронтовые союзы становились не только проявлением чувств, но и символом веры в жизнь и будущее», — говорится в сообщении.