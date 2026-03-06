Минобороны запустило мультимедийный проект «Союз сердец в служении Отечеству»

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Мультимедийный проект «Союз сердец в служении Отечеству», в котором впервые опубликованы документы, рассказывающие о героизме и стойкости семейных пар, участвовавших в Великой Отечественной войне запущен Минобороны России, сообщили в военном ведомстве.
«Великая Отечественная война затронула судьбы миллионов советских граждан, став суровым испытанием для всего народа. В этих экстремальных условиях, несмотря на постоянную опасность, лишения и утраты, люди продолжали стремиться к личному счастью, заключали браки и создавали семьи. Фронтовые союзы становились не только проявлением чувств, но и символом веры в жизнь и будущее», — говорится в сообщении.
В нем отмечается, что примеры мужества, героизма и стойкости семейных пар, участвовавших в Великой Отечественной войне, засвидетельствованы в уникальных документах, опубликованных в новом мультимедийном разделе «Союз сердец в служении Отечеству» на сайте Минобороны России. Материалы из фондов центрального архива военного ведомства открывают доступ к подлинным свидетельствам фронтовых судеб, позволяя сохранить память о подвигах.
В новом разделе сайта министерства представлены учетно-послужные карточки, личные дела, наградные листы, указы Президиума Верховного Совета СССР, вырезки из газет и редчайшие фотографии, а также другие документы, которые ранее не были представлены широкой общественности.
«Эти материалы позволяют заглянуть в историю сквозь призму человеческих отношений, сохранив для потомков память о подвигах, совершенных во имя Родины и любви», — сказали в ведомстве.
Там подчеркнули, что публикация рассекреченных документов из фондов Центрального архива Минобороны России направлена на защиту исторической правды, противодействие фальсификации истории, прославление героического подвига советского народа в годы Великой Отечественной войны.