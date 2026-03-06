Глава АЦ ВЦИОМ назвал подарки, которые нельзя дарить женщинам на 8 марта

Вместе с тем, по его словам, социологические опросы выявили предметы, которые в качестве подарка на 8 марта абсолютно не годятся. «Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут», — отметил глава АЦ ВЦИОМ.