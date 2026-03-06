Глава АЦ ВЦИОМ назвал подарки, которые нельзя дарить женщинам на 8 марта

Выбор подарка на 8 марта зависит только от возможностей мужчины, при этом есть вещи, дарить которые категорически не рекомендуется. Об этом накануне Международного женского дня рассказал в интервью aif.ru гендиректор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Фёдоров.
«Не ошибетесь, если подарите туристическую путевку, машину, квартиру или яхту. В крайнем случае — деньги. Желательно — много! Уверяю: ни одна вас за это не отругает», — сказал Фёдоров.
Вместе с тем, по его словам, социологические опросы выявили предметы, которые в качестве подарка на 8 марта абсолютно не годятся. «Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут», — отметил глава АЦ ВЦИОМ.
Большинство дам не откажутся получить в качестве подарка парфюм, ювелирные украшения, билеты на концерт, рассказал Фёдоров. «И не забывайте про цветы. Формула идеального подарка — комбо: полезное (ей, а не вам!) в сочетании красивым», — добавил социолог.
