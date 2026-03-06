МО РФ рассказало о трагичной истории флотских медиков, разделенных войной

Судно «Армения» было атаковано немецкой авиацией и затонуло за четыре минуты. По разным оценкам, погибли от 5 до 7 тыс. человек, что стало одной из крупнейших морских катастроф в истории. Лев Давыдович после потери продолжал работать врачом на флоте, но диабет прогрессировал и 1 марта 1945 г., за 2 месяца до победы в войне, Любошиц скончался. «В Севастополе, на кладбище Коммунаров, есть могила Льва Давыдовича. Рядом с ним нет его Сарры — ее могила в море. Но их имена теперь всегда будут рядом — в списках погибших на “Армении” и в военных архивах», — заключили в военном ведомстве.