МО РФ рассказало о трагичной истории флотских медиков, разделенных войной

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минобороны России в новом мультимедийном проекте «Союз сердец в служении Отечеству» рассказало о семье военных врачей Любошиц. Они служили на флоте во время Великой Отечественной войны, трагично погибли, так и не воссоединившись.
«Есть истории, которые война писала черным по белому — черным дымом пожарищ и белым пеплом сожженных писем. История семьи Льва Давидовича и Сарры Борисовны Любошиц — одна из самых трагических. Он пережил войну, но не дожил до Победы всего два месяца. Она ушла в ледяную воду Черного моря за три с половиной года до того, как отгремели последние залпы», — подчеркнули в ведомстве.
Там рассказали, что Лев Лебошиц в Гражданскую войну служил военфельдшером на пароходе «Александр Грибоедов» Волжской флотилии. Несмотря на диабет, с 1928 года его судьба навсегда связалась с флотом: служил на эсминцах, на крейсере «Коминтерн», а в 1930-е годы руководил санитарной службой бригады подводных лодок Черноморского флота. Любошиц работал в базовых поликлиниках Севастополя, Туапсе, Поти, возглавлял гарнизонную врачебную комиссию. Его труд отмечен орденом Красной Звезды.
Сарра Любошиц в 1924 г. также стала военным врачом, служила врачом-специалистом в санитарно-эпидемиологической лаборатории Черноморского флота. Работала там же, где и Лев Давыдович, — в системе флотского здравоохранения. Осенью 1941 г. обстановка в Крыму стала критической — немцы рвались к Севастополю. Раненых, медиков, персонал госпиталей, эвакуированных жителей 7 ноября 1941 года на санитарно-транспортном судне «Армения» вывозили из Ялты. Среди них была и Сарра Любошиц.
Судно «Армения» было атаковано немецкой авиацией и затонуло за четыре минуты. По разным оценкам, погибли от 5 до 7 тыс. человек, что стало одной из крупнейших морских катастроф в истории. Лев Давыдович после потери продолжал работать врачом на флоте, но диабет прогрессировал и 1 марта 1945 г., за 2 месяца до победы в войне, Любошиц скончался. «В Севастополе, на кладбище Коммунаров, есть могила Льва Давыдовича. Рядом с ним нет его Сарры — ее могила в море. Но их имена теперь всегда будут рядом — в списках погибших на “Армении” и в военных архивах», — заключили в военном ведомстве.