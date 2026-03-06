Минобороны рассказало о союзе медсестры и маршала, объединенном любовью к Родине

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минобороны России в новом мультимедийном проекте «Союз сердец в служении Отечеству» рассказало о семейной паре маршала СССР Виктора Куликова и медсестры Марии Заикиной, объединенных во время Великой Отечественной войны не только преданностью друг другу, но и любовью к Родине.
«В истории Великой Отечественной войны есть семьи, чей союз был рожден в огне сражений и проверен десятилетиями мирной жизни. Такой была семья маршала Советского Союза Виктора Георгиевича Куликова и его жены Марии Максимовны Заикиной. Они прошли войну рядом, чтобы потом никогда не расставаться», — подчеркнули в ведомстве.
Там рассказали, что с 1941 года Куликов воевал на Юго-Западном фронте, командовал мотоциклетной ротой, затем был разведчиком. Он участвовал в оборонительных боях на Западной Украине, в битве за Москву, сражался на Калининском фронте. С февраля 1943 года и до самой Победы Куликов служил начальником штаба 143-й танковой бригады, которая воевала на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. «Работая начальником штаба бригады, тов. Куликов в период боев с 23 по 28 марта 1945 года по разгрому и уничтожению немецкой группировки в районе г. Данцига умело организовал управление боем, весь период боя четко управлял подчиненными штабами и доводил решения командования до подчиненных штабов», — говорится в наградном листе о награждении Куликова орденом Отечественной войны I степени.
Мария Заикина была хирургической медсестрой во время Великой Отечественной войны. Она служила там же, где воевал Куликов. «Рука об руку они прошли вместе через самые тяжелые испытания, разделив все тяготы военных лет. Мария Максимовна всегда была там, где раны требовали немедленной помощи, Виктор Георгиевич — там, где решалась судьба боя. Их объединяло не только чувство, но и общее дело — служение Родине. Они писали друг другу письма-треугольники, ждали редких встреч в перерывах между боями, верили, что доживут до Победы. И дожили», — резюмировали в Минобороны.