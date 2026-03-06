Минобороны рассказало о союзе медсестры и маршала, объединенном любовью к Родине

Там рассказали, что с 1941 года Куликов воевал на Юго-Западном фронте, командовал мотоциклетной ротой, затем был разведчиком. Он участвовал в оборонительных боях на Западной Украине, в битве за Москву, сражался на Калининском фронте. С февраля 1943 года и до самой Победы Куликов служил начальником штаба 143-й танковой бригады, которая воевала на 1-м Прибалтийском и 2-м Белорусском фронтах. «Работая начальником штаба бригады, тов. Куликов в период боев с 23 по 28 марта 1945 года по разгрому и уничтожению немецкой группировки в районе г. Данцига умело организовал управление боем, весь период боя четко управлял подчиненными штабами и доводил решения командования до подчиненных штабов», — говорится в наградном листе о награждении Куликова орденом Отечественной войны I степени.