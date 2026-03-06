МО РФ рассказало о семейной паре Бойко, воевавших в экипаже танка «Колыма»

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минобороны России рассказало в новом мультимедийном проекте «Союз сердец в служении Отечеству» о семейной паре Александре и Иване Бойко, воевавших в годы Великой Отечественной войны в составе экипажа тяжелого танка «Колыма».
«Особое место среди множества историй о любви и войне занимают судьбы семейных пар, которые сражались плечом к плечу в одном окопе, расчете или экипаже. Одним из самых ярких примеров такой семьи стали танкисты Иван Федорович и Александра Леонтьевна Бойко. Их уникальность заключалась в том, что они воевали вместе в составе одного экипажа тяжелого танка, где муж был механиком-водителем, а жена — командиром боевой машины», — рассказали в ведомстве.
Там поведали, что в январе 1943 года супруги написали письмо Иосифу Сталину с просьбой разрешить им на личные сбережения, накопленные тяжелым трудом на Крайнем Севере, купить танк и отправиться на нем на фронт. Ответ верховного главнокомандующего был положительным. В июне 1944 года супруги прибыли в 48-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк. Там им вручили новый тяжелый танк, который назвали «Колымой». Александра, как командир, отвечала за ведение боя и выбор целей, а Иван, как опытный водитель, управлял многотонной машиной. Боевое крещение экипаж получил в боях за освобождение Латвии. В историю части вошел бой при форсировании реки Сарьянка, где экипаж «Колымы» проявил мужество и мастерство. С 17 по 26 июля 1944 года экипаж непрерывно участвовал в тяжелых боях. Иван Бойко виртуозно маневрировал на поле боя, благодаря чему танк не имел поломок и всегда был в строю, а Александра четко управляла огнем. За эти дни экипаж уничтожил 2 танка, 3 орудия и до 50 солдат противника.
Особо отличилась чета Бойко 25 июля 1944 года. «Командир танка Бойко Александра Леонтьевна в бою 25 июля 1944 года в районе д. Малинова умело руководила экипажем, атаковала цели, давала целеуказания. В этом бою тов. Бойко уничтожила один танк “Тигр” и два орудия, огнем пулемета уничтожила до 20 немецких солдат. В этом бою тов. Бойко была ранена. В бою тов. Бойко проявила мужество, отвагу и смелость в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками», — отмечается в наградном листе на командира танка гвардии младшего техника-лейтенанта Александру Бойко.
В Минобороны подчеркнули, что история Ивана и Александры Бойко остается ярким примером того, как любовь к Родине и верность друг другу помогли этой паре пройти через все испытания войны. Их танк «Колыма» стал символом единства фронта и тыла, а их боевой путь от Прибалтики до Праги — примером мужества и воинского мастерства.