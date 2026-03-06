МО РФ рассказало о семейной паре Бойко, воевавших в экипаже танка «Колыма»

Там поведали, что в январе 1943 года супруги написали письмо Иосифу Сталину с просьбой разрешить им на личные сбережения, накопленные тяжелым трудом на Крайнем Севере, купить танк и отправиться на нем на фронт. Ответ верховного главнокомандующего был положительным. В июне 1944 года супруги прибыли в 48-й отдельный гвардейский тяжелый танковый полк. Там им вручили новый тяжелый танк, который назвали «Колымой». Александра, как командир, отвечала за ведение боя и выбор целей, а Иван, как опытный водитель, управлял многотонной машиной. Боевое крещение экипаж получил в боях за освобождение Латвии. В историю части вошел бой при форсировании реки Сарьянка, где экипаж «Колымы» проявил мужество и мастерство. С 17 по 26 июля 1944 года экипаж непрерывно участвовал в тяжелых боях. Иван Бойко виртуозно маневрировал на поле боя, благодаря чему танк не имел поломок и всегда был в строю, а Александра четко управляла огнем. За эти дни экипаж уничтожил 2 танка, 3 орудия и до 50 солдат противника.