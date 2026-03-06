Паралимпийские игры с участием российских спортсменов стартуют в Италии

МИЛАН, 6 марта. /ТАСС/. Церемония открытия XIV зимних Паралимпийских игр пройдет в античном амфитеатре «Арена ди Верона» в Вероне, она даст официальный старт соревнованиям, которые состоятся в Милане и Кортина-д’Ампеццо. В церемонии открытия примут участие российские лыжники, а также члены штаба.
Сборная России впервые за 12 лет выступит на Паралимпиаде с флагом и гимном. В последний раз это было в Сочи. Россияне будут представлены в трех видах программы: парасноуборде, горнолыжном спорте и лыжных гонках. В составе делегации — парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Монзер Филипп Шеббо, парагорнолыжники Алексей Бугаев и Варвара Ворончихина, а также лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян с ведущим Сергеем Синякиным.
В четверг президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Павел Рожков сообщил, что все члены делегации аккредитованы и размещены в соответствующих деревнях. «Начиная с 2014 года мы впервые можем размещаться в нашем офисе со всей нашей атрибутикой, что нас очень радует. Все обязательства, которые брал на себя Международный паралимпийский комитет (МПК) по допуску россиян, полностью выполняются», — сказал Рожков журналистам.
Также глава ПКР рассказал, что российские паралимпийцы не чувствуют негатива. «Мы встречаемся и общаемся со спортсменами разных стран. Никакого негатива мы не видим, в том числе и в столовых, — отметил Рожков. — Все ведут себя как единая паралимпийская семья. Все с удовольствием общаются. Наши спортсмены высокообразованные, все хорошо говорят на английском».
В связи с участием россиян в церемонии открытия мероприятие бойкотируют паралимпийские комитеты ряда стран. «Национальные паралимпийские комитеты не обязаны присутствовать на церемонии открытия, поскольку причин для этого может быть несколько, — сказал ТАСС директор по связям с общественностью МПК Крейг Спенс. — В прошлом году несколько национальных паралимпийских комитетов сообщили МПК о своей неявке по причинам, связанным с результатами соревнований. Хотя МПК разочарован тем, что ряд национальных паралимпийских комитетов не смогут присутствовать на церемонии по политическим причинам, мы уважаем их решение».
Нужно выступить достойно.
В 2022 году на зимней Паралимпиаде в Пекине МПК первоначально допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако за день до церемонии открытия принял решение об отстранении команд России и Белоруссии от участия в Играх. Поэтому российские спортсмены не приняли участия в соревнованиях. В последний раз сборная России выступала на Играх в Пхёнчхане, где завоевала 24 медали, из них 8 золотых. Но и там сборная выступала в усеченном составе и под нейтральным флагом. Накануне Паралимпиады в Италии глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заверил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов в этом году с флагом и гимном пересматриваться не будет.
Рожков рассказал, что спортсмены будут бороться за 18 комплектов медалей. Также на смешанную эстафету заявлены Голубков и Багиян, решение по участию в ней будет принято позднее. По традиции с начала зарождения ПКР медальных задач перед командой не ставится. «По моральным и другим основаниям традиция совершенно справедлива, — рассказал Рожков ТАСС. — Всегда мы нашим спортсменам говорим, чтобы они достойно выступили, представляли нашу страну. Чтобы были красиво одеты, красиво говорили, интервью давали и были очень доброжелательны со всеми членами других стран, делегаций. Это, наверное, самое главное, а результаты сами по себе придут».
Соревнования по парасноуборду пройдут в Кортина-д’Ампеццо, где Фадеев и Шеббо выступят в классе SB-LL1 среди спортсменов с поражением нижних конечностей. В программе — сноуборд-кросс и банкед-слалом. В горнолыжном спорте на трассах центра «Тофана» выступят трехкратный паралимпийский чемпион Бугаев и двукратная чемпионка мира Ворончихина. Бугаев заявлен в пяти дисциплинах категории «стоя»: скоростном спуске, супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе. Ворончихина выступит в супергиганте, суперкомбинации, гигантском слаломе и слаломе.
Соревнования по лыжным гонкам пройдут на стадионе в Тезеро. Девятикратный обладатель Кубка мира Голубков выступит в сидячем классе LW10−12 в спринте, гонке на 10 км и марафоне на 20 км, а также может принять участие в смешанной эстафете. Багиян, выступающая среди спортсменов с нарушением зрения, вместе с лидером Синякиным заявлена в спринте классическим стилем, а также в гонках на 10 км и 20 км.
Российские спортсмены стартуют в соревновательной части 7 марта. В этот день Ворончихина и Бугаев будут участвовать в предварительных заездах в скоростном спуске. Фадеев и Шеббо поборются за медали в парасноуборде в дисциплине «сноуборд-кросс».
О Паралимпиаде в Италии.
В общей сложности в Играх примут участие 665 спортсменов, которые разыграют 79 комплектов медалей в шести видах спорта: парагорнолыжном спорте, парабиатлоне, паралыжных гонках, парахоккее, парасноуборде и керлинге на колясках. Соревнования будут приурочены к 50-летию первых зимних Паралимпийских игр и во второй раз пройдут в Италии — 20 лет назад Паралимпиада прошла в Турине. В программу соревнований впервые включен новый медальный вид — смешанные парные соревнования по керлингу на колясках.
Церемония закрытия Паралимпийских игр пройдет 15 марта в Кортина-д’Ампеццо.