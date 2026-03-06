Паралимпийские игры с участием российских спортсменов стартуют в Италии

В 2022 году на зимней Паралимпиаде в Пекине МПК первоначально допустил россиян до соревнований в нейтральном статусе, однако за день до церемонии открытия принял решение об отстранении команд России и Белоруссии от участия в Играх. Поэтому российские спортсмены не приняли участия в соревнованиях. В последний раз сборная России выступала на Играх в Пхёнчхане, где завоевала 24 медали, из них 8 золотых. Но и там сборная выступала в усеченном составе и под нейтральным флагом. Накануне Паралимпиады в Италии глава Международного паралимпийского комитета Эндрю Парсонс заверил, что решение о допуске российских и белорусских спортсменов в этом году с флагом и гимном пересматриваться не будет.