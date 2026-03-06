Судоходство через Ормузский пролив под угрозой: Китай вступил в переговоры с Ираном

Китай ведет переговоры с Ираном о безопасном проходе судов через Ормузский пролив, перевозящих нефть и катарский сжиженный природный газ. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три дипломатических источника.
«Китай ведет переговоры с Ираном о разрешении безопасного прохода судов, перевозящих сырую нефть и катарский сжиженный природный газ, через Ормузский пролив на фоне обострения американо-израильской войны против Тегерана», — говорится в материале.
Издание отмечает, что Китай выражает недовольство тем, что действия Ирана парализуют движение судов в стратегически важном регионе.
Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран полностью контролирует Ормузский пролив. Он добавил, что движение судов через акваторию стало невозможным.
На этом фоне Министерство иностранных дел Китая призвало все стороны обеспечить безопасность судоходства в Ормузском проливе. Также МИД требует не допустить негативного влияния на мировую экономику.