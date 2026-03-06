Экс-командующий спецподразделением в КСИР может быть казнён: его подозревали в шпионаже в пользу Израиля

В Иране на фоне войны с США и Израилем выявляют предателей. Одним из них может быть бывший командующий спецподразделением в КСИР Исмаил Каани. Предположительно, экс-генерал казнён. Его подозревали в шпионаже в пользу Израиля. Так пишет издание Nationalnews.