Экс-командующий спецподразделением в КСИР может быть казнён: его подозревали в шпионаже в пользу Израиля

В Иране на фоне войны с США и Израилем выявляют предателей. Одним из них может быть бывший командующий спецподразделением в КСИР Исмаил Каани. Предположительно, экс-генерал казнён. Его подозревали в шпионаже в пользу Израиля. Так пишет издание Nationalnews.
Исмаил Каани командовал спецподразделением «Аль-Кудс». Некоторые высокопоставленные иранские военные и политические деятели были убиты в ходе операций США и Израиля. Однако Исмаил Каани не пострадал. Издание отмечает, что КСИР мог задержать и лишить жизни экс-генерала.
«Исмаил Каани, глава иранского Корпуса стражей исламской революции, был казнен Корпусом стражей исламской революции. Он пережил все покушения на свою жизнь и даже находился с Хаменеи во время американо-израильских бомбардировок, но сумел скрыться», — сказано в ранее опубликованном сообщении ЦАХАЛ.
В Тегеране простятся с погибшим Верховным лидером Али Хаменеи. Иранцы готовятся к церемонии. Она должна была начаться еще 4 марта, однако была перенесена.