Беглов: Петербуржцы стали меньше жаловаться на снег

С момента запуска реформы ЖКХ в Петербурге увеличилось количество работников ручного труда в районах и почти на 90 процентов была укомплектована команда механизаторов, занимающихся уборкой внутриквартальных территорий. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямого эфира на телеканале «78». По словам Беглова, петербуржцы стали меньше жаловаться на снег.