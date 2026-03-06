Беглов: Петербуржцы стали меньше жаловаться на снег

С момента запуска реформы ЖКХ в Петербурге увеличилось количество работников ручного труда в районах и почти на 90 процентов была укомплектована команда механизаторов, занимающихся уборкой внутриквартальных территорий. Об этом сообщил губернатор Александр Беглов во время прямого эфира на телеканале «78». По словам Беглова, петербуржцы стали меньше жаловаться на снег.
— По сравнению с 31 декабря 2022 года число работников ручного труда в районах выросло почти на треть — с четырех до пяти с половиной тысяч человек. Также отмечается увеличение числа желающих работать на мини-тракторах, — отметил Беглов.
Так, средняя зарплата механизатора в районе с начала года превышает 100 тысяч рублей при работе в одну смену. Большая часть техники для уборки внутриквартальных территорий теперь находится в распоряжении районных администраций, что позволяет им быстрее реагировать и гибко использовать технику.
Губернатор отметил положительные изменения на некоторых участках, включая снижение числа жалоб горожан на состояние внутриквартальных дорог. Однако окончательные оценки работе коммунальных служб пока не даны.