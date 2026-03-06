ФСБ рассекретила материалы о сотрудницах контрразведки «Смерш»

Что касается конкретных примеров, то, как отмечалось в наградном листе к медали «За боевые заслуги» переводчика Отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 4-й гвардейской танковой армии гвардии младшего лейтенанта Рахили Портной от 22 апреля 1945 года, она «за время Львовской операции лично установила и разоблачила находившегося в месте дислокации армии агента немецкого военно-разведывательного органа “Цеппелин”, который был арестован и предан суду». «Цеппелин» был создан гитлеровцами в марте 1942 года для разведывательно-диверсионной работы в советском тылу.