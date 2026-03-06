ФСБ рассекретила материалы о сотрудницах контрразведки «Смерш»

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщины, служившие в подразделениях советской военной контрразведки «Смерш» в годы Великой Отечественной войны, участвовали в поиске и задержании гитлеровских шпионов и диверсантов, забрасывавшихся в тыл Красной армии, о некоторых из них рассказывается в рассекреченных архивных материалах, опубликованных ФСБ России в преддверии Международного женского дня 8 марта.
ФСБ опубликовала материалы о сотрудницах военной контрразведки, внесших вклад в Победу в Великой Отечественной войне.
«На фронтах Великой Отечественной войны плечом к плечу с мужчинами сражалось почти полмиллиона женщин, которые внесли значительный вклад в Победу над немецко-фашистскими захватчиками. Около трех тысяч из них проходили службу в военной контрразведке», — отмечается в сообщении ФСБ.
В основном эти сотрудницы относились к административно-техническому составу, занимая такие должности, как делопроизводитель, секретарь-шифровальщик, машинист, переводчик и контролер военной цензуры. «При необходимости военнослужащие-женщины из административно-технического состава переводились на оперативную работу, где им приходилось решать задачи по контрразведывательному обеспечению частей и подразделений Красной армии. Вместе с войсками они стойко переносили все тяготы и лишения военной службы, принимали непосредственное участие в боевых действиях», — отмечается в сообщении.
Как правило, в их оперативном обеспечении находились части, преимущественно укомплектованные военнослужащими-женщинами: подразделения связи и противовоздушной обороны, женские авиационные полки, медсанбаты и госпитали.
«Неоценима роль женщин, проходивших службу в оперативно-поисковых подразделениях органов военной контрразведки. Они участвовали в разработке и задержании опасных преступников, в том числе заброшенных в советский тыл гитлеровских шпионов и диверсантов», — подчеркивает ФСБ.
По данным российской спецслужбы, на 1 января 1944 года на оперативных должностях в советской военной контрразведке трудились более 450 женщин, из них 43 были старшими оперуполномоченными, 170 — оперуполномоченными и 237 — помощниками оперуполномоченного. Десять военнослужащих-женщин занимали руководящие должности в Центральном аппарате Главного управления контрразведки «Смерш» Наркомата обороны СССР, в управлениях «Смерш» фронтов, в отделах и отделениях «Смерш» военных округов, корпусов, дивизий, бригад и отдельных полков.
Что касается конкретных примеров, то, как отмечалось в наградном листе к медали «За боевые заслуги» переводчика Отдела контрразведки (ОКР) «Смерш» 4-й гвардейской танковой армии гвардии младшего лейтенанта Рахили Портной от 22 апреля 1945 года, она «за время Львовской операции лично установила и разоблачила находившегося в месте дислокации армии агента немецкого военно-разведывательного органа “Цеппелин”, который был арестован и предан суду». «Цеппелин» был создан гитлеровцами в марте 1942 года для разведывательно-диверсионной работы в советском тылу.
«Во время последней операции, после вступления наших войск на территорию Германии гвардии младший лейтенант Портная, работая в следственном аппарате ОКР “Смерш” армии, участвовала в разоблачении на следствии ряда нацистов, оставленных противником на занятой нами территории с разведывательными, террористическими и диверсионными заданиями», — отмечалось в документе.
Согласно наградному листу к ордену Красной Звезды секретаря-шифровальщика Отдела контрразведки «Смерш» 117-й гвардейской стрелковой Бердичевской дивизии гвардии младшего лейтенанта Прасковьи Князевой 25 апреля 1945 года, она «в период наступательных боев оказала большую помощь командованию в выполнении поставленной боевой задачи». Подчеркивалось, что Князева «активно участвовала в пресечении антисоветской деятельности вражеского элемента, задержала ряд лиц, пытавшихся совершить диверсионные акты», а на территории Германии провела большую работу по очистке занятой территории от вражеского элемента, «активно участвовала в задержании участников контрреволюционных групп, не допустила этим совершения террора».
В наградном листе к ордену Красной Звезды оперуполномоченного ОКР «Смерш» 50-й армии лейтенанта Зинаиды Щуровой от 3 апреля 1945 года говорилось, что она «в период занятия войсками Красной армии Восточной Пруссии работала непосредственно в оперативной группе, где сама лично в проверке по оперативному учету выявила и разоблачила ряд лиц, заброшенных противником в наши тылы с враждебными намерениями».