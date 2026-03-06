С 1 апреля вырастут зарплаты. Где резко вырос дефицит кадров и кому повысят оклады

— Кроме того, я отмечу, что внедрение ИИ сегодня не просто дань моде, а абсолютная необходимостью. И выигрывают те, кто кропотливо, шаг за шагом интегрируют его в бизнес-процессы, которые годами складывались по определённой отлаженной схеме. Касается это и крупных производственных компаний. Именно поэтому особенно ценятся сегодня специалисты, не просто владеющие навыками работы с функционалом ИИ, но и готовые создавать с его помощью механики, которые позволят усовершенствовать процессы от производства до бэкофиса, — добавила Ирина Медведева.