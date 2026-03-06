Аракчи сообщил о политической поддержке Ирана от России и Китая

Россия и Китай продолжают оказывать политическую поддержку Ирану на фоне военной операции США на Ближнем Востоке. Об этом заявил иранский министр иностранных дел Аббас Аракчи.
«Они [Россия и Китай] поддерживают нас политически», — ответил министр на соответствующий вопрос NBC.
Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник заявил, что Россия окажет поддержку Ирану в рамках действующего договора. Он уточнил, что это входит в интересы безопасности Москвы.
Также пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва стремится минимизировать негативные последствия конфликта на Ближнем Востоке для российской экономики. По его словам, ситуация требует оперативной реакции.