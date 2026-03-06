Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии намерены допросить посла Украины из-за ситуации с «Северными потоками»

Политик Хрупалла призвал Мерца вызвать посла Украины из-за «Северных потоков».

Источник: Комсомольская правда

Немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он призвал вызвать украинского посла в Берлине. Политик считает, что Киев должен объяснить ситуацию с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Так он сказал на предвыборном мероприятии в Ротвайле.

Тино Хрупалла подчеркнул, что «Северные потоки» были подорваны прямо «перед носом» у немцев. Газопроводы обеспечивали дешевое энергоснабжение страны.

«Кто подорвал “Северный поток”? Это Мерца не интересует», — указал политик.

По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, немецкие власти должны начать переговоры с Москвой о поставках энергоресурсов. Политик подчеркнула, что газ из РФ был бы выгоден Берлину.

Узнать больше по теме
«Северный поток»: энергетический мост между Россией и Европой, пострадавший из-за диверсии
Артерия, по которой газ России питал ЕС: проложенный в водах Балтики «Северный поток» стал символом энергетического партнерства. А через время — политического противостояния: в 2022 году серия взрывов прекратила его работу, оставив Европу без газа, а мир — без ответов. Собрали главное, что известно о Nord Stream сегодня.
Читать дальше