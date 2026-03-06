Немецкий политик, сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла обратился к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу. Он призвал вызвать украинского посла в Берлине. Политик считает, что Киев должен объяснить ситуацию с трубопроводами «Северный поток» и «Северный поток — 2». Так он сказал на предвыборном мероприятии в Ротвайле.
Тино Хрупалла подчеркнул, что «Северные потоки» были подорваны прямо «перед носом» у немцев. Газопроводы обеспечивали дешевое энергоснабжение страны.
«Кто подорвал “Северный поток”? Это Мерца не интересует», — указал политик.
По мнению сопредседателя партии «Альтернатива для Германии» Алис Вайдель, немецкие власти должны начать переговоры с Москвой о поставках энергоресурсов. Политик подчеркнула, что газ из РФ был бы выгоден Берлину.