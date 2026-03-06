Эксперт Машаров рассказал, куда жаловаться на обидчиков из соцсетей

«С заявлением по факту оскорбления можно обратиться в прокуратуру по месту жительства, поскольку возбуждение дела об административном правонарушении по ст. 5.61 КоАП РФ относится к исключительной компетенции прокурора (ст. 28.4 КоАП РФ), либо в территориальный отдел полиции для проведения предварительной проверки», — ответил эксперт на вопрос, куда можно пожаловаться на оскорбления в соцсетях.