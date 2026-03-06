В РФ могут поднять лимит стоимости подарков для учителей: его намерены увеличить втрое

Россиянам хотят предложить измененный лимит на стоимость подарков для учителей и соцработников. Сейчас он равняется 3 тысячам. Однако в ГД намерены увеличить лимит до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект предусматривает внесение изменений в Гражданский кодекс России, пишет ТАСС.
Порог в 3000 рублей на подарки установили еще в 2008 году. По мнению депутатов, пришло время его увеличить. Лимит не отражает нынешней стоимости подарков, отметили в ГД.
«Учителя, врачи и социальные работники не должны переживать из-за того, что родители или пациенты подарили им букет цветов или коробку конфет. Это вопрос уважения к людям, которые каждый день работают с детьми, лечат и помогают другим», — сказал депутат Дмитрий Гусев.
В Госдуме также призвали выписать премии к 8 Марта. Как отметил парламентарий Ярослав Нилов, зарплаты стоит поднять всем. Он предложил премировать специалистов-женщин. Это было бы символично, учитывая приближающийся праздник.