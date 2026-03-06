Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Глава АЦ ВЦИОМ рассказал, что не стоит дарить женщинам 8 Марта

Гендиректор АЦ ВЦИОМ Федоров: женщинам на 8 Марта не стоит дарить сувениры.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщинам на 8 марта не стоит дарить сувениры и канцелярские принадлежности, лучше порадовать их цветами, парфюмом и ювелирными украшениями, считает генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.

«Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут. Дарите цветы, парфюм, ювелирные украшения, билеты на концерты», — сказал Федоров в интервью aif.ru.

Гендиректор АЦ ВЦИОМ отметил, что формула идеального подарка на 8 марта — комбо: что-то полезное в сочетании с красивым.

«Не ошибетесь, если подарите туристическую путевку, машину, квартиру или яхту (если, конечно, имеете такую возможность). В крайнем случае — деньги. Желательно — много! Уверяю: ни одна вас за это не отругает», — добавил он.