Глава АЦ ВЦИОМ рассказал, что не стоит дарить женщинам 8 Марта

МОСКВА, 6 мар — РИА Новости. Женщинам на 8 марта не стоит дарить сувениры и канцелярские принадлежности, лучше порадовать их цветами, парфюмом и ювелирными украшениями, считает генеральный директор Аналитического центра ВЦИОМ Валерий Федоров.
«Не дарите сувениры и канцелярские принадлежности — можно и по уху получить! Женщины таких подарков, как правило, терпеть не могут. Дарите цветы, парфюм, ювелирные украшения, билеты на концерты», — сказал Федоров в интервью aif.ru.
Гендиректор АЦ ВЦИОМ отметил, что формула идеального подарка на 8 марта — комбо: что-то полезное в сочетании с красивым.
«Не ошибетесь, если подарите туристическую путевку, машину, квартиру или яхту (если, конечно, имеете такую возможность). В крайнем случае — деньги. Желательно — много! Уверяю: ни одна вас за это не отругает», — добавил он.