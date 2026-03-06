Фицо: Зеленский угрозами в адрес Орбана перешёл красные линии

Зеленский, высказываясь в адрес венгерского премьер-министра Виктора Орбана, перешёл красные линии, заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо, а также назвал угрозы Зеленского безобразными.
Он призвал лидеров ЕС, в том числе председателя ЕК Урсулу фон дер Ляйен и главу европейской дипломатии Каю Каллас, «дистанцироваться от безобразных шантажистских высказываний» Зеленского.
«Официально прошу всех высоких представителей Европейского союза — председателя Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен, председателя Европейского совета Антониу Кошту и министра иностранных дел ЕС Каю Каллас — дистанцироваться от этих безобразных шантажистских заявлений Зеленского», — написал Фицо на своей странице в Facebook*.
По его словам, Зеленский вредит, злоупотребляя поддержкой ЕС.
«Мы ему во всём помогаем, а он нам, наоборот, вредит», — говорится в публикации.
Ранее Фицо заявил, что не доверяет словам Зеленского о повреждении нефтепровода «Дружба».
* Корпорация Meta (владелец Facebook, Instagram, WhatsApp и Threads) признана экстремистской и запрещена в РФ.