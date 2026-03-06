Гиперзвуковой монстр России: что известно о «сыне Орешника», который заставит НАТО молиться

Британская газета Daily Star допускает, что по скоростным характеристикам новинка не будет уступать предшественнику. Значит, что до Лондона она долетит всё за те же восемь минут. Правда, для этого «Орешник-2» надо тоже развернуть в Белоруссии. А так как это ракета средней дальности, её боевой радиус будет достигать классических для РСМД 5500 километров. Проще говоря, в красной зоне вся Европа. И это уже не кинетические блоки, которыми Россия била по целям в Днепропетровске и во Львове, а ядерные.